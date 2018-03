Intestinele: 7 alimente care le afecteaza sanatatea

Alimente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stiai ca alimentele bogate in grasimi maresc cantitatea de acid gastric, irita intestinele si provoaca reflux acid? In timp, aceste probleme duc la dezvoltarea tulburarilor metabolice. Afla din acest articol ce alimente ar trebui sa eviti. Intestinele joaca un rol foarte important in mentinerea sanatatii organismului. Acestea ajuta la asimilarea nutrientilor in organism si la eliminarea deseurilor. Stiai ca intestinele sunt si „gazda” multor bacterii sanatoase? In intestine traiesc milioane de bacterii. Acestea imbunatatesc digestia, deoarece au rolul de a descompune anumite substante pe care organismul nu le poate procesa singur. In plus, intestinele contribuie la producerea anumitor v ...