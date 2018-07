Intoarcerea Buldogului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E clar. Vasile Blaga, poreclit Buldogul, se intoarce. Si in forta. Cu cine va fi aliat? Si impotriva cui? Care sunt adevaratele intentii ale acestui jucator profesionist pe scena politica? Este sau nu este amenintata pozitia lui Ludovic Orban? Buldogul a sunat adunarea. Si au raspuns „prezent” fostii grei ai defunctului PDL. Fara exceptie, acestia sunt si astazi veritabile masini de vot. Sunt sefi locali necontestati. Iar actiunea sau inactiunea lor in plan electoral are greutate la centru. In starea de nemultumire profunda si chiar de degringolada a electoratului PNL si, in consecinta, a activului acestui partid, este suficient un simplu bobarnac pentru ca Ludovic Orban sa fie descapatanat. Numai ca oamenii stransi ...