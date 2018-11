Intrarea Maicii Domnului in Biserica, sarbatorita pe 21 noiembrie. Ce se intampla daca ninge de Ovidenie

ovidenie 21 noiembrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului este o sarbatoare care indeamna spre virtutile crestine. Se spune ca acum incepe iarna si se deschid cerurile. Crestin-ortodocsii sarbatoresc pe 21 noiembrie Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in termeni populari si ca Ovidenie. In noaptea din ajun, 20 spre 21 noiembrie, usile si ferestrele se ung cu usturoi, ca sa nu intre strigoii. Nimeni nu munceste si se dau de pomana cani cu apa si colacei cu lumanari. Citeste si: Rugaciunea "Tatal Nostru" va fi modificata! Se schimba un fragment de baza Daca e senin si soare, vara viitoare va fi secetoasa. Daca sunt nori, e semn rau, caci va urma ...