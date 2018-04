Intreaga planeta este amenintata de un fenomen extrem! Avertismentul cercetatorilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curentul oceanic ce ajuta la incalzirea apelor Oceanului Atlantic din regiunile tarmurilor europene si din America de Nord a incetinit semnificativ fata de nivelul inregistrat in 1800. Conform unei noi cercetari, este la cel mai slab nivel atins in ultimii 1.600 de ani. Circulatia curentului oceanic joaca un rol important in sistemul climatic al Pamantului, iar o incetinire majora sau abrupta a acestuia poate avea repercursiuni la nivel global. Conform PopScience, schimbarea ar putea duce la cresterea nivelului oceanelor in SUA, dar ar putea altera si vremea din Europa. Anterior, la sfarsitul Erei Glaciare, fluctuatiile rapide ale circulatiei curentilor oceanici au dus la schimbari climatice extreme la nivel global. Un e ...