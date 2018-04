Intrebare indecenta

Un tip suna la usa unui apartament. Apars o doamna sexy.

– Doamna, dumneata stiti sa faceti dragoste?

Tipa ii trinteste usa in fata. A doua zi, tipul suna iar la usa. Femeia, stiindu-si sotul dupa usa, raspunde cu curaj:

– Da, domnule, stiu sa fac dragoste!

– Atunci ar fi cazul sa mai faci si cu barbatu-tau din cand in cand, ca s-o mai lase in pace pe nevasta-mea…

