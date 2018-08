Intrebare pentru nota 10! Daca pesta porcina NU afecteaza oamenii, atunci de ce sunt sacrificati porcii?! Se vrea distrugerea fermierilor romani?!

peste porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezastru printre fermierii romani! Pesta porcina africana care a lovit Romania, poate produce falimentul a sute de afaceristi romani. In Romania, la ora actuala, exista 440 de FOCARE de peste porcina!!! Boala evolueaza in Romania in doua zone geografice cu dinamica diferita. Astfel, in zona de Nord -Vest, boala evolueaza lent, chiar stationar, cu numar de 22 de focare, confirmate in: - Judetul Satu - Mare – 5 in gospodariile populatiei si 8 cazuri la porcii mistreti; Judetul Bihor – 17 in gospodariile populatiei si un caz la mistret; Judetul Salaj – un caz la mistret, scrie News.r.o. In zona de Sud-Est a Romaniei, evolutia bolii este agresiva, avand in vedere specificitatea zonei, fapt ...