Intrebarea care l-a blocat pe Mark Zuckerberg: "Puteti sa repetati, sa ma asigur ca am inteles?”

Mark Zuckerberg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul democrat Maria Cantwell l-a pus in mare dificultate, aseara, pe fondatorul Mark Zuckerberg, in timpul audierilor din Congres. Cantwell a vrut sa afle daca angajati ai au colaborat direct cu Cambridge Analytica, o companie care are legaturi cu Donald Trump, sau direct cu echipa de campanie a actualului presedinte american in timpul campaniei electorale din 2016. CANTWELL: Multumesc, domnule Presedinte. Bine ati venit, domnule Zuckerberg. Stiti ce este Palantir (n.r. Palantir Technologies, companie din Silicon Valley, specializata in colectare si analiza de date)? ZUCKERBERG: Stiu. CANTWELL: Sunt voci care vorbesc despre ei ca despre Stanford Analytica. Sunteti de acord? ZUCKERBERG: Do ...