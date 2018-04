Intrecere pentru trenul viitorului: Hyperloop TT doboara un record important

Hyperloop TT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hyperloop Transportation Technologies sau Hyperloop TT a anuntat ca incepe constructia primei piste de testare in Franta. Compania a declarat ca primul transport de tuburi a ajuns la centrul de cercetare si dezvoltare din Toulouse. Prima pista, care urmeaza sa intre in constructie, este o instalatie la sol cu o lungime de aproximativ 320 de metri. Se crede ca prima testare a cestui mic traseu va fi pregatita in decursul acestui an. Dupa finalizarea sa, Hyperloop TT isi indreapta atentia catre adevaratele provocari. Va dezvolta kilometri de traseu, iar sistemul va fi asezat la o inaltime de 5,8 metri, reflectand ideea originala a lui Elon Musk, cum ca Hyperloop se va deplasa in aer. Aceasta pista ar pu ...