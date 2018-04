Intrevedere intre secretarul de stat George Ciamba si generalul-locotenent (r) Ben Hodges. Securitatea la Marea Neagra printre temele discutate

La 18 aprilie 2018 secretarul de stat pentru afaceri strategice şi bilaterale în spaţiul euroatlantic George Ciamba a avut o întrevedere cu generalul-locotenent (r) Ben Hodges, coordonator pentru studii strategice în cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA). Întrevederea a avut loc în contextul participării oficialului american la seminarul organizat de CEPA la București, la 19 aprilie 2018, cu tema ,,Reshaping the Security Environment in Southeastern Europe – A view from Bucharest”.Potrivit unui comunicat al MAE, cu prilejul întrevederii, secretarul de stat George Ciamba a reliefat aportul deosebit pe care generalul-locotenent (r) Ben Hodges îl poate aduce dimensiunii de analiză și reflecție a CEPA pe spațiul Europei Centrale și de Est, din perspectiva poziției ocupate de acesta până anul trecut, de comandant al forțelor terestre ale SUA din Europa.Cei doi interlocutori au evidențiat soliditatea relației de Parteneriat Strategic dintre România și SUA, menționând evoluțiile semnificative recente în planul cooperării pe linie de securitate și apărare dintre cele două țări, precum și contribuția României la securitatea comună.În perspectiva Summit-ului NATO programat pentru luna iulie a acestui an, interlocutorii au subliniat necesitatea consolidării capacității Alianței de a face față tuturor amenințărilor actuale, indiferent de zona de proveniență a acestora.Totodată, demnitarul român a evidențiat importanța măsurilor privind întărirea posturii de apărare și descurajare a NATO pe flancul estic, subliniind necesitatea implementării depline a tuturor deciziilor legate de prezența aliată înaintată, inclusiv în zona extinsă a Mării Negre.Center for European Analysis (CEPA) este un institut de analiză politică înființat în 2005, la Washington, axat asupra studiului Europei Centrale și de Est. CEPA urmărește promovarea dezvoltării economice, politice și strategice a Europei Centrale și de Est, precum și a legăturilor apropiate cu SUA.Generalul-locotenent (r) Ben Hodges s-a alăturat CEPA în 2017, ocupând anterior funcția de comandant al forțelor terestre ale SUA din Europa.