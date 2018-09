Intrunire istorica. Un nou summit privind denuclearizarea. Ce lideri se intalnesc la discutii

Gica Hagi, patronul si antrenorul celor de la FC Viitorul, a anuntat ca echipa sa are un obiectiv incredibil in acest sezon de Liga 1.

Gala Premiilor Emmy 2018 s-a încheiat. Cea de-a 70-a ediție a Galei Premiilor Emmy a avut loc luni noaptea la Microsoft Theater din Los Angeles. Cancan.ro vă prezintă lista câștigătorilor. Anul acesta, serialul Games of Thrones a a plecat acasă cu două premii, pentru cel mai bun serial dramă şi pentru Peter Dinklage, considerat cel mai bun […] The post Gala Premiilor Emmy 2018. Iată lista câștigătorilor appeared first on Cancan.ro.