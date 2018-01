Inundatiile se vor multiplica in Europa din cauza incalzirii globale, arata un studiu

Inundaţii ca cele cu care se confruntă Franţa de câteva zile riscă să se multiplice în Europa, din cauza încălzirii globale, chiar dacă aceasta ar fi limitată la 1,5°C, potrivit unui studiu publicat luni, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Autorii acestui studiu, publicat de revista Climate, au trecut în revistă trei scenarii, mergând de la o încălzire de +1,5°C la +3°C faţă de era preindustrială. În cel mai oprimist scenariu, pagubele provocate de revărsări de cursuri de apă în Europa se vor dubla, la aproximativ 15 miliarde de euro pe an, potrivit cercetătorilor. Iar numărul persoanelor afectate de inundaţii va creşte cu 86%, adică aproximativ 650.000 de persoane pe an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Însă, în cazul creşterii nivelului temperaturii cu o medie de 3°C, pagubele ar creşte cu 145%, la aproximativ 17 miliarde de euro pe an, iar 780.000 de persoane vor fi afectate (cu 123% mai multe). Acordul de la Paris de luptă împotriva modificărilor climatice, semnat în 2015, vizează să oprească creşterea nivelului temperaturii sub pragul critic de 2°C raportat la cel din era preindustrială, eventual la 1,5°C. Statele semnatare s-au angajat să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Însă, pe baza acestor angajamente naţionale, planeta se îndreaptă tot către +3°C. O creştere de doar 1°C a fost deja suficientă să provoace o ”retragere” a banchizei, creşterea nivelului mediu al oceanelor sau a nivelului precipitaţiilor. Aerul mai cald conţine, într-adevăr, mai multă umiditate, eliberată sub formă de ploaie sau ninsoare. Inundaţiile, al că ...