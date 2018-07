Intr-un sat soseste o învatatoare noua si tanara.

In intampinarea ei este trimis un tanar aratos. Acesta ii pune frumos bagajele in caruta, si se aseaza in fata, langa domnisoara.

La marginea satului vad ei o vaca care se împerechea cu un taur.

Venita de la oras, invatatoarea este profund marcata, si-l întreaba pe tanar:

– De unde stie taurul, ca… stii tu… cand este momentul potrivit?

– Dupa mirosul vacii…

Merg ei mai departe si vad un cal si o iapa facand acelasi lucru.

– Si calul de unde stie…? intreaba din nou curioasa invatatoarea.

– Tot dupa miros, la fel si cainii, si oile.

Ajung ei la noul domiciliu al invatatoarei, descarca bagajele si baiatul isi ia ramas bun:

– Toate cele bune!

– Multumesc pentru ajutor, spune tanara. Mai treci pe la mine cand ti se desfunda nasul…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.