Inventatorul care REVOLUTIONEAZA modul in care putem sa folosim resursele naturale vine in studioul BZI LIVE! Va fi prezent si un invitat surpriza

Joi, 27 septembrie 2018, ora 15.00, in lumina reflectoarelor studioului BZI LIVE vine unul dintre cei mai interesanti profesori universitari, respectiv inventatori. Este vorba de prof. univ. dr. ing. Victor Hagiu - Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" (TUIASI) din Iasi. Acesta va oferi informatii extrem de utile pentru mii de oameni. Avand in vedere ca, in societatea contemporana, cu totii ne dorim sa avem parte de confort acasa sau la firma, acesta ne va prezenta detalii legate de modul in care resursele ce tin de incalzire pot fi folosite intr-o maniera rationala si fara a mai utiliza surse clasice. Profesorul Hagiu va dialoga plecand de la urmatoarele elemente esentiale: energi ...