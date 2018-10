Investigatii de amploare. Inca 25 de martori au fost convocati de procurori in cazul Khashoggi

Tudorel Toader, intre barosul Comisiei de la Veneția și nicovala Dragnea, a ajuns iar remaniabil Tudorel Toader pare a fi în situația ingrată de a se afla între barosul Comisiei de la Veneția și nicovala Dragnea. În Guvern este mare agitație, după raportul devastator al Comisiei de la Veneția pe Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Surse guvernamentale ne-au explicat că acest raport ...

Rezultate loto 6 din 49, duminica, 21 octombrie 2018 Duminică, 21 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 şi Super Noroc. Valoarea reportului la jocul 6 din 49 depăşeşte două milioane de euro. Numere câştigătoare, 21 octombrie 2018 Loto 6/49: 7 6 22 21 43 23 Joke ...

Numerele caștigatoare extrase la tragerile speciale loto de duminica, 21 octombrie 2018 Trageri loto. Loteria Română organizează duminică, 21 octombrie, Trageri Speciale Loto care care constau în organizarea a două extrageri pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. Mondo News vă va prezenta numerele câștigătoare extrase la tragerile loto de azi începând cu ora 18.35.

Barlad. Barbat de 69 de ani arestat pentru ca a violat o fata de 14 ani Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a violat o fată de 14 ani, pe care se oferise să o ajute, oferindu-i hrană și apă, după ce copila parcursese pe jos 15 kilometri, să ajungă la Bârlad, la o mătușă, transmite corespondentul Mediafax.

Statistica alarmanta: creste numarul copiilor ai caror parinti muncesc in strainatate Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 1 ...

Motivul pentru care rusii au publicat imagini de o cruzime fara margini de la masacrul din Crimeea Televiziunea rusa a difuzat duminica o inregistrare video in care apare autorul masacrului de la liceul tehnic din Kerci, in Crimeea, plimbandu-se calm prin cladire, ucigandu-si victimele cu o pusca si detonand o bomba, imbracat cu un tricou pe care era inscriptionat cuvantul "Ura".

Ce a aparut in seara aceasta la stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, dupa moartea lui Ilie Balaci Iată ce a apărut în seara aceasta la stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, după moartea lui Ilie Balaci! Toată suflarea olteană – și nu numai – este înmărmurită de durere după decesul fulgerător al celui care a fost "Minunea din Bănie". Nimeni nu își poate reveni, încă, din șocul provocat de dispariția fostului mare fotbalist

Marcel Raducanu, despre moartea lui Ilie Balaci: "Am crezut ca este o gluma proasta a internautilor!" Marcel RăducaNu, despre moartea lui Ilie Balaci: "Nu-mi vine să cred că vorbesc de Balaci la trecut!" Ilie Balaci s-a stins pe 21 octombrie, chiar în ziua în care Marcel Răducau împlineşte 64 de ani. Fostul jucător al Borussiei Dortmund a povestit cum a primit trista veste. Se pregătea de un interviu, iar ştirea l-a dat

Arabia Saudita, ocolita la nivel mondial, dupa asasinarea jurnalistului Khashoggi. Nemtii ii cer directorului Siemens sa faca un gest de riposta Directorul general al companiei Siemens, Joe Kaeser, a fost presat duminică de mai mulţi politicieni din Germania să se retragă de la o conferinţă privind investiţiile, ce se va desfăşura în Arabia Saudită, pe fondul dispariţiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relatează agenţia Reuters.