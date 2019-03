Investitie bomba in cel mai aglomerat cartier din Iasi. Proprietarul va baga peste doua milioane de euro intr-un imobil din zona - FOTO

blocuri dacia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O cladire ridicata in urma cu mai bine de trei decenii intr-o zona intens populata din oras va fi transformata din temelii • Cladirea a fost exploatata ani la rand de un fost parlamentar si folosita ca o crasma • Noul proprietar va investi cateva milioane de euro pentru a moderniza imobilul in totalitate Dupa ani de asteptare, o cladire aflata intr-o zona intens populata a Iasului va trece printr-o transformare majora. Cladirea a fost administrata in ultimii ani de un fost parlamentar al Iasului, fiind folosita drept crasma sau loc de adunari electorale. Dupa ani de tergiversari si procese, Cinematograful "Dacia", din cartierul Alexandru cel Bun, cel mai populat c ...