Investitie de pomina la Galati: Suma uriasa pentru un morman de fiare vechi/ FOTO

Deputatul Cătălin Cristache, preşedinte PMP Galaţi, îl acuză pe primarul din localitate, PSD-istul Ionuţ Pucheanu, că vrea să cheltuiască o sumă importantă de bani pentru o statuie abandonată de 30 de ani. Primarul din Galaţi a propus Consiliului Local să aprobe o hotărâre prin care se alocă 196.292 de lei (aproximativ 42.000 de euro) pentru relocarea unui morman de fiare vechi. Este vorba despre o statuie care seamănă cu trei containere de tablă ruginită pe care localnicii au cerut de mai multe ori autorităţilor să le ridice şi să le ducă la fiare vechi.

ATAC ARMAT asupra unui tren! S-a tras asupra oamenilor, lângă Reșița: Mărturii ȘOCANTE ale călătorilor - VIDEO

Puteţi vedea în galeria foto starea aşa-zisului monument pe care primarul din Galaţi doreşte să cheltuiască aproape 200.000 de lei.

„Până acum, credeam că primarul Ionuţ Pucheanu este doar incompetent. M-am convins: este şi incompetent, şi hoţoman. Dovadă în acest sens este faptul că propune Consiliului Local o hotărâre prin care se alocă nu mai puţin de 2 miliarde de lei vechi (aproximativ 42.000 de euro) pentru relocarea unui unei "statui" care stă abandonată de 30 de ani pe Faleză, lângă trecerea Bac”, scrie pe Facebook deputatul PMP Cătălin Cristache.

Mai mult, liderul Opoziţiei gălăţene îl acuză pe primarul Pucheanu că această investiţie este una cu dedicaţie, lucrarea urmând să fie realizată de o firmă care ar aparţine tatălui celui mai bun prieten al primarului din Galaţi.

„Dacă acesta ar fi marele proiect cultural al lui Pucheanu în anul Centenarului, am putea spune că omul este dus cu pluta. Realitatea este însă că avem de-a face cu o ticăloşie. Practic, de la cei 39.000 de lei despre care s-a vorbit iniţial, primarul PSD-ist a umflat nota de plată de 5 ori, ţinând-o puţin sub pragul pentru care ar fi nevoit să facă licitaţie. Şi pentru că este sub acest prag, vrea să facă încredinţare directă către firma ATU Consulting SRL, al cărui patron este tatăl celui mai bun prieten al lui Pucheanu”, afirmă vicepreşedintele PMP Cătălin Cristache.

Acesta a mai anunţat că, în cazul în care Consiliul Local dominat de PSD va aproba „investiţia”, va sesiza Curtea de Conturi şi organele judiciare abilitate.