Invitat de exceptie! Fostul ministru Ilan Laufer, omul care a lansat cel mai revolutionar program pentru IMM-uri, vine in studioul BZI LIVE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de joi, 11 octombrie 2018 va fi una cu adevarat speciala pentru cititorii nostri! Pentru toti cei care ne urmaresc, echipa BZI a pregatit 3 emisiuni BZI LIVE! de la ora 11.00, in studioul BZI LIVE va veni Ilan Laufer, fostul ministru pentru mediul de afaceri. Laufer lanseaza in Iasi programul Smart Start USA - solutii eficiente de finantare pentru internationalizarea afacerilor romanesti. Despre acest program, despre modul in care a demarat pe vremea cand era ministru unul dintre cele mai revolutionare proiecte pentru IMM-uri, despre perspectivele economiei romanesti vom discuta cu Ilan Laufer, la emisiunea BZI LIVE, cu Roxana Caraiman. Invitat in studio va fi si redactorul BZI, Vlad Alexa. De asemenea, vom afla de la import ...