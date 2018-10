Invitat special la BZI LIVE! In studioul emisiunii vine Alexandra Ioana Bontas, sef serviciu in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara! Temele abordate sunt extrem de sensibile

Alexandra Ioana Bontas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie extrem de interesanta la BZI LIVE! Joi, 25 octombrie, de la ora 15.00, in studioul BZI LIVE va veni Alexandra Ioana Bontas, sef Serviciu Monitorizare si Educatie Financiara din cadrul ASF. In cadrul acestei emisiuni vom aborda teme extrem de sensibile despre educatia financiara a romanilor, despre rolul si obiectivele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Campania de educatie financiara a ASF se desfasoara sub forma unei caravane, in care personalul institutiei parcurge in luna octombrie un traseu national, cu oprire in diverse localitati, unde se organizeaza intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai asociatiilor de proprietari, cu cetateni care doresc ...