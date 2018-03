Ioan Denes: Am fost aseara la Suhaia, situatia este critica, dar sub control

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat vineri, în timpul vizitei sale în judeţul Dâmboviţa, că s-a deplasat în urmă cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judeţul Teleorman, acolo unde apele se revarsă peste digul de protecţie, şi că "situaţia este critică", dar este ţinută sub control.

"Am fost aseară la Suhaia, situaţia este critică, dar sub control", a arătat ministrul Apelor şi Pădurilor.Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman, maior Gelu Dragomir, a declarat vineri, pentru AGERPRES , că în urma revărsării apei, pe coronamentul digului acumulării Suhaia se intervine pentru protejarea construcţiei, astfel încât să nu fie erodată şi că nu există pericolul inundării unor localităţi, fiind vorba de o zonă agricolă."Pe coronament, pe câteva porţiuni, apa curge peste coronamentul digului. Acolo se lucrează, s-a pus o folie de protecţie şi saci cu nisip, astfel încât apa să se scurgă fără să erodeze digul, chiar dacă se scurge peste el să nu se deterioreze şi să se rupă. Se lucrează şi astăzi sub coordonarea celor de la Apele Române. Noi intervenim cu 37 de pompieri cu camioane, bărci şi cu autoşenilata, fiindcă accesul în zonă e foarte greu, câmpul respectiv este plin de nămol. Acţiunea e coordonată de reprezentanţii Apelor Române. În afară de câmp nu poate fi inunda nicio localitate, acolo sunt terenuri agricole. Suhaia este un lac de acumulare pe râul Călmăţui şi nu se poate da drumul la apă prin acel canal de scurgere către Dunăre. Nu se pot folosi acele zone de desecare fiindcă Dunărea are cote crescute şi ar interveni acel fenomen de remuu, adică apa din Dunăre să vină în lac şi atunci ar fi şi mai mare riscul să se rupă digul de acolo", a arătat Gelu Dragomir.Potrivit reprezentantului ISU Teleorman, SGA a comunicat că pe celelalte râuri interne din judeţ apa este în scădere, nemaiexistând drumuri închise sau cu circulaţie restricţionată."Faţă de ieri s-au redus semnificativ curţile inundate, nu mai avem drumuri nici restricţionate, nici închise. Suntem încă pe Cod Portocaliu pe râurile Cămlăţui, pe Dunăre, pe Vedea, dar nu mai sunt probleme decât pe o porţiune, fiindcă au început să scadă apele, iar Teleorman e în scăderea", a mai precizat Gelu Dragomir.Ministrul Ioan Deneş a coordonat, în urmă cu o zi, intervenţia echipelor de specialişti ai Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" la digul de vest al Acumulării Suhaia din judeţul Teleorman.