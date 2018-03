Ioan Rus, critici dure la adresa lui Dragnea: Duce PSD spre dezastru!

ShareTweet Ioan Rus, fost vicepremier în guvernul Năstase și fost ministru al Transporturilor în guvernul Ponta, îl critică pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Rus susține că PSD nu are nevoie de convocarea Congresului extraordinar, deoarece Liviu Dragnea folosește forul suprem doar pentru reglări de conturi și împărțiri de funcții. Într-un interviu acordat PSnews.ro, clujeanul avertizează că linia impusă de Dragnea amenință să provoace dezastrul PSD. ”Deoarece a trecut foarte mult timp de când nu am mai purtat o discuție cu Liviu Dragnea, și nici nu am mai fost racordat la «acordul fin» al deciziilor statuate în forurile de conducere ale partidului, sunt nevoit să mă raportez la PSD printr-un soi de cunoaștere comună, specifică omului care analizează din exterior. Din această perspectivă, a analizei exterioare, mă nemulțumește enorm că, de mai bine de un an, cel mai mare partid din România poartă întreaga țară dintr-o criză în alta, generând numeroase scandaluri și diverse probleme artificiale, care nu au nici cea mai mică legătură cu agenda reală a cetățenilor. De ce aruncă PSD întreaga Românie pe foc, urmărind un traiect care amenință să ducă la dezastrul formațiunii, așa cum relevă cele mai recente sondaje de opinie? Adevărul e că PSD nu are nici pe departe nevoie de Congres extraordinar. În schimb, are nevoie de o guvernare eficientă, de o performanță economică pe care românii să o simtă în buzunare. Ce sens are un Congres în care se reglează niște conturi și se împart niște funcții, dacă nu ești în stare să girezi stabilitate socială și creștere economică? De ce să îți speli rufele în public, în mod constant, aducând astfel nenumărate prejudicii de imagine partidului? Eu chiar nu înțeleg așa-zisa necesitate a acestui congres dorit de Liviu Dragnea! În mod normal, PSD ar fi trebuit să-și canalizeze întreaga atenție asupra actului guvernării, fără a se deda la scandaluri și lupte fără sens, care, iată, se rostogolesc până la Bruxelles, dar și în cele mai importante cancelarii ale Europei. E de-a dreptul incredibil că PSD a putut ajunge într-o astfel de situație nefastă, deși a câștigat alegerile parlamentare de o manieră zdrobitoare și, împreună cu ALDE, deține o largă majoritate în Legislativ. Conducerea bate cuie în talpa partidului!” a declarat vineri Ioan Rus, pentru PSnews.ro. ShareTweet