Ioana Bran, ministrul Tineretului si Sportului, sigura ca tinerii stiu deja ce vor sa voteze la referendum pentru familie

Numărul tinerilor care îşi întemeiază o familie creşte de la an la an. În 2014, au fost oficiate 118.075 căsătorii. Cifra a crescut în fiecare an. Ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică arată că în 2017 s-au înregistrat 142.613 căsătorii, cu 9.430 mai multe decât în 2016. Procentul celor care au spus <<DA>> a fost mai mare în mediul urban, conform aceluiaşi institut. Cele mai multe căsătorii (15,8%) s-au încheiat între bărbaţii şi femeile din grupa de vârstă 25-29 ani, a scris sâmbătă, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran.