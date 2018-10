Ioana Condea, tanara batuta de proxenet pana a intrat in coma, nu si-a vazut baietelul de 4 ani! E si acum in spital in Germania

Povestea Ioanei Condei, o tanara batuta de proxenet in Germania, pana cand a intrat in coma, a impresionat multa lume in urma cu 4 ani, cand drama ei a fost facuta publica.

Au trecut 4 ani de atunci, insa lucrurile din pacate nu s-au schimbat pentru tanara. Ea se afla si acum in spital in Germania, departe de cei dragi, de copilasul care e crescut de bunici.

Ioana Condea a ajuns in spital, in 2014, dupa ce fusese mutilata de un proxenet, care a batut-o pana cand a bagat-o in coma. Cand mama Ioanei, Gratiela Condea a ajuns in Germania si si-a vazut fiica a avut un soc. Din tanara frumoasa, plina de viata care plecase in strainatate pentru a face rost de bani sa-si creasca baietelul, Ioana era “ca o leguma”. De atunci, desi au trecut aproape 4 ani, au fost inregistrate mici progrese. Ioana este insa si acum in spital in Germania, iar medicii transmit familiei periodic informatii despre starea ei, desi acestea sunt rezervati in ceea ce priveste recuperarea tinerei. Asta pentru ca parintii Ioanei nu pot sta cu ea in Germania, ei au grija de baietelul fetei.

“Recuperarea este grea, dar speram ca Ioana sa vina acasa, la baietelul ei”, le spune Gratiela Condea prietenilor. Femeia se roaga in fiecare zi si spera ca o minune sa-i faca bine fata si sa o aduca acasa.

Ioana va implini pe 16 octombrie, 24 de ani, aniversare pe care o va petrece, cel mai probabil, tot departe de baietelul ei. David a crescut, daca atunci cand mama lui a plecat, baietelul abia invata sa mearga, acum acesta este la gradinita si a implinit deja 5 ani.

Cat despre agresorul Ioanei Condea, Robert Tanase, barbatul care a batut-o pana la coma, a fost prins si condamnat de autoritatile germane. El a primit opt ani de inchisoare cu executare.

