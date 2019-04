Ioana Filimon, palmuita de Catalin Morosanu! Miss Romania a fost eliminata din Ferma 2019 - VIDEO

Ioana si Catalin Morosanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti proaste pentru fanii brunetei voluptoase care sperau sa o vada mai mult, la TV. Vedeta a fost eliminata din Ferma 2019 pe 4 aprilie. Ioana Filimon, palmuita de Catalin Morosanu in timpul duelului. In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Miss Romania a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Ioana Filimon a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune! Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in ciuda faptului ca Morosanu a apelat la violenta fizica pentru a o motiva. Ioana a fost eliminata de la Ferma 2019 si a parasit competita cu lacrimi in ochi. Miss Romania sustine ca palma primita a motivat-o, dar nu suficient de mult. „Cum ...