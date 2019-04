Ioana Filimon, prima reactie dupa ce a fost palmuita de Catalin Morosanu la Ferma

In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Ioana Filimon a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Miss Romania a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune! Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in ciuda faptului ca Morosanu a apelat la violenta fizica pentru […]

