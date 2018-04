Ioana Tufaru a marturisit motivul pentru care nu vrea sa se angajeze. „Eu am ajutor social pe viata, primesc pe luna … Imi este bine asa.” Iata cati bani incaseaza lunar

Ioana Tufaru

Ioana Tufaru, fiica Andei Calugareanu, nu are un serviciu, dar nici nu doreste sa se angajeze. Aceasta a marturisit ca are o pensie sociala si sustine ca este multumita cu venitul primit de la stat.

„Eu am ajutor social pe viata, primesc pe luna cate 520 de lei si imi este bine asa. Am inteles ca este o pensie pentru oamenii asistati social, pe talonul lunar scrie pensie sociala, mai multe nu pot sa zic. Nu ma gandesc sa imi caut de lucru.

Daca nu-mi place unde o sa lucrez si raman fara banii pe care ii primesc de la stat, ce ma fac? Nu vreau sa ma angajez, eu nu am lucrat deloc pana acum. Am inteles ca din ianuarie o sa se faca pensia 640 de lei, lucru foarte bun”, a declarat Ioana Tufaru.

Ioana locuieste impreuna cu sotul si cu fiul ei intr-o grasoniera daruita de Gigi Becali. Sotul Ioanei Tufaru castiga mai putin de 1.500 de lei la o firma de salubrizare.

Ioana Tufaru si sotul ei, Ionut, au impreuna un fiu de aproape doi ani, Luca.

Ioana Tufaru, mostenire de zeci de mii de euro. Razboi pe avere! Vinde apartamentul socrului?

Dati afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anuntat ca va deveni bunic, Ioana si Ionut au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuinta. Gabriel Mardare s-a stins din viata, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana si Ionut isi facusera planuri inca de acum trei ani cu apartamentul batranului, pe care sperau sa-l mosteneasca si sa-l vanda!

Casa parinteasca a lui Ionut, un apartament de trei camere situat in zona Titan, a devenit subiect de scandal in familia acestuia. Gabriel Mardare nu vrea ca fiul si viitoarea nora sa-i mai calce vreodata pragul casei. Izgoniti din camin si lasati sa doarma sub cerul liber, Ioana si Ionut mai spera acum sa mosteneasca apartamentul batranului.

Lucru care s-ar putea intampla intrucat Ionut a mai mostenit in trecut un apartament de la mama lui, pe care l-a vandut. A fugit cu banii si i-ar fi tocat pe femei.

