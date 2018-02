Ioana Tufaru, mostenire de zeci de mii de euro! Razboi pe avere! Vinde apartamentul socrului?

Dati afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anuntat ca va deveni bunic, Ioana si Ionut au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuinta. Gabriel Mardare s-a stins din viata, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana si Ionut isi facusera planuri inca de acum trei ani cu apartamentul batranului, pe care sperau sa-l mosteneasca si sa-l vanda!

Casa parinteasca a lui Ionut, un apartament de trei camere situat in zona Titan, a devenit subiect de scandal in familia acestuia. Gabriel Mardare nu vrea ca fiul si viitoarea nora sa-i mai calce vreodata pragul casei. Izgoniti din camin si lasati sa doarma sub cerul liber, Ioana si Ionut mai spera acum sa mosteneasca apartamentul batranului.

Lucru care s-ar putea intampla intrucat Ionut a mai mostenit in trecut un apartament de la mama lui, pe care l-a vandut. A fugit cu banii si i-ar fi tocat pe femei.

Dupa ce i-au furat in repetate randuri bani din casa, proaspatul bunic si-a pus arici la portofel. Vizitat recent de fiul lui, Gabriel Mardare a refuzat sa-I mai dea vreun ban.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.