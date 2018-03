Iohannis a promulgat legea. Planta care va fi interzisa in Romania

Iohannis

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care interzice ambrozia in Romania. Seful statului a semnat aceasta lege.

Deputatii din Parlamentul Romaniei considera ambrozia, in urma unor studii realizate de cercetatori in domeniu, cea mai alergena planta din Romania.

Acestia au dat unda verde legii care combate ambrozia, cu 264 de voturi pentru si o singura abtinere.

Legea prevede distrugerea ambroziei si prevenirea raspandirii acesteia, iar proprietarii sau detinatorii de terenuri, lacuri, cursuri de apa, sisteme de irigatii si bazine piscicole trebuie sa nu mai permita raspandirea plantei.

Cei care nu vor respecta legea, indiferent ca este vorba de administratiile locale sau proprietarii simpli de terenuri vor fi amendati cu sume cuprinse intre 750 si 5.000 de lei.

Intre 10 si 15% din populatie sufera de alergie in sezonul calde, iar cele mai multe dintre alergii sunt provocate si de ambrozie.

Cel mai deranjant simptom este rinoreea, adica mancarimile nazale insuportabile, iar scarpinarea frecventa poate provoca rani severe.

Pacientul are o scurgere nazala apoasa chinuitoare care poate dura pana la 2-3 saptamani.

Semne ca alergia ta se transforma in ceva serios

1. Secretia nazala este de culoare verde. Acest lucru iti indica faptul ca te confrunti mai mult ca sigur cu o infectie a sinusurilor si ai nevoie de un tratament adecvat cat mai curand.

2. Ai febra. In momentul in care temperatura corpului creste, este evident ca nu te mai confrunti cu o alergie. Febra este cu siguranta semnul unei infectii in organism, iar daca acesta trece de 40 de grade iti poate pune viata in pericol.

3. Te dor obrajii. Alergiile pot crea o anumita presiune in zona tamplelor, dar si sub ochi. Daca aceasta durere radiaza spre obraji, cu siguranta te confrunti cu o infectie a sinusurilor.

4. Tuse. Poate fi dificil sa faci diferenta intre o tuse alergica si o tuse cauzata de un virus. De aceea este recomandat sa mergi la medic inca de la primele simptome.

5. Congestie nazala si respiratie urat mirositoare. Congestia nazala este un semn al alergiilor de sezon, insa atunci cand este insotita de respiratia urat mirositoare ea semnaleaza o infectie in organism.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.