Iohannis: Am epuizat toate caile constituționale pe care le am la dispoziție. Promulg Legea 304

Președintele Klaus Iohannis a susținut joi după-amiază, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă, generată de legile justiției, „care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare”. Președintele a afirmat că, obligat fiind prin Constituție, va promulga Legea 304/2004, legea care privește organizarea judiciară, precizând că va sesiza CCR […] Articolul Iohannis: Am epuizat toate căile constituționale pe care le am la dispoziție. Promulg Legea 304 apare prima dată în AM Press.