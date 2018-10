Iohannis cheama partidele la consultari pe tema legilor Justitiei (surse)

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să-i cheme la consultări, săptămâna viitoare, pe liderii partidelor parlamentare, pe tema legilor Justiţiei, au declarat pentru AGERPRES surse politice. Şeful statului a solicitat Parlamentului să ţină cont de opiniile Comisiei de la Veneţia şi să reevalueze modificările aduse legilor Justiţiei, dar şi Codurilor Penale şi de Procedură Penală, pentru ca "impactul negativ asupra Justiţiei şi a statului de drept să înceteze". Iohannis consideră că aspectele foarte grave reţinute de Comisia de la Veneţia cu privire la modificările aduse legilor justiţiei şi codurilor penale reprezintă un semnal fără echivoc, de care actuala guvernare şi majoritate parlamentară trebuie să ţină cont pentru a nu împinge România pe o direcţie incompatibilă cu valorile Uniunii Europene. "Cele două opinii ale acestui for european sunt extrem de critice şi confirmă, aşa cum era previzibil, toate neregulile sesizate de mai bine de un an de zile de către Preşedintele României, de opoziţia parlamentară, de societatea civilă, de Consiliul Superior al Magistraturii, de judecători şi procurori", se arată într-un comunicat transmis vineri AGERPRES. De asemenea, preşedintele a condamnat ferm "comportamentul iresponsabil" al ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, precizând că acesta "şi-a compromis definitiv credibilitatea, motiv întemeiat pentru a-şi prezenta demisia din funcţie". "Preşedintele Klaus Iohannis condamnă ferm comportamentul iresponsabil al Ministrului Justiţiei, care, sub pretextul implementării recomandărilor Comisiei de la Veneţia în cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă 92/2018, a inclus prevederi fără nicio legătură cu acestea, ba chiar contrare lor, de natură să sporească îngrijorarea partenerilor europeni", adaugă comunicatul citat. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Alexandru, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)