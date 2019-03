Iohannis, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Viorica Dancila demonstreaza totala sa ignoranta, decizia apartine presedintelui Romaniei

Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza totala sa ignoranta in domeiul politicii externe, iar decizia finala apartine presedintelui Romaniei, sustine Klaus Iohannis, dupa anuntul facut duminica, in SUA, de premierul roman, privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.