Iohannis, despre negocierea bugetului UE in perioada Presedintiei romane: Cu siguranta putem

Modulul spatial InSight, lansat de NASA, va patrunde in atmosfera planetei Marte, luni, la ora 11:47 GMT, si se va plasa pe scoarta martiana intr-o regiune de ses, dupa o calatorie in spatiu ce a durat sase luni si jumatate si a totalizat 480 de milioane de kilometri.

Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean.

Astăzi a avut loc slujba de sfințire a Catedralei Mânturiii Neamului, iar Gigi Becali a fost și el prezent împreună cu mama sa. Aproximativ 20.000 de oameni şi 2000 de invitaţi au participat, duminică, la slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului, printre oficialii prezenți numărându-se premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, precum