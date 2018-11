Iohannis, despre schimbarea ministrilor: CCR nu are ce sa spuna aici. Guvernul nu este deloc blocat

Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea devine din ce in ce mai rece! Apar și precipitațiile Vremea va deveni din ce în ce mai rece la nivelul întregii ţări, în timp ce probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va creşte în special în ultimele zile din luna noiembrie, precum şi după data de 3 decembrie, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) valabilă în intervalul 26 noiembrie - 9 decembrie 2018, publicată luni și citată de Agerpres.

Ziua decisiva pentru milioane de oameni. Anuntul facut de Theresa May Acordul dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană pe tema Brexit va fi supus aprobării Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anunţat luni seară premierul Theresa May. Citește mai departe...

Iohannis, despre conflictul ruso-ucrainean: Serviciile noastre m-au tinut la curent. Suntem pregatiti sa reactionam proportional Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita pentru "orice scenariu, pentru orice masura" in cazul conflictului ruso-ucrainean, insa a aratat ca partile implicate trebuie sa trateze situatia cu calm.

Legea martiala Ucraina. Ce inseamna cand o tara decreteaza legea martiala? <p><strong>Legea marţială Ucraina. Pentru a ca legea marţială se se aplice în Ucraina, ea trebuie să fie votată în Parlament. Citește mai departe...

Simona Halep: ce se intampla cu nr.1 WTA? Se retrage din nou Simona Halep nu va participa la turneul de la Brisbane, ce se va disputa în prima săptămână a lunii ianuarie, conform Digisport. Problemele cu hernia de disc nu-i dau pace celei mai bune jucătoare a lumii. Citește mai departe...

Un bust al Reginei Maria, aflat in proprietatea unui colecționar privat, va fi vazut la Castelul Bran de 1 decembrie Un bust al Reginei Maria, realizat după opera artistei Milița Petrașcu, în 1975, ce pune accent pe trăsăturile chipului Reginei, din care transpar finețea și spiritul său aprig, va ajunge la Castelul Bran, în 1 Decembrie, în prezent fiind în proprietatea unui colecționar privat. Reprezentanții Castelului Bran au transmis, luni, că pe 1 Decembrie, va […] The post Un bust al Reginei Maria, aflat în proprietatea unui colecționar privat, va fi văzut la Castelul Bran de 1 decembrie appeared first on Cancan.ro.

Pique, amendat cu 48.000 de euro pentru ca a condus fara puncte pe permis Fundaşul central al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, a fost amendat cu 48.000 de euro, după ce a condus fără puncte p ...

Gerard Pique, amendat cu 48.000 de euro dupa ce a fost tras pe dreapta de polițiști! Ce a facut soțul Shakirei Vești proaste pentru familia Shakira –Gerard Pique! Fundaşul central al echipei FC Barcelona a primit o amendă usturătoare după ce a fost oprit în tradic de polițiști! În vârstă de 31 de ani, fotbalistul s-a urcat la volan, deși avea permisiul suspendat, iar suma cu care a fost amendat de oamenii legii reprezintă o mică […] The post Gerard Pique, amendat cu 48.000 de euro după ce a fost tras pe dreapta de polițiști! Ce a făcut soțul Shakirei appeared first on Cancan.ro.

Mirela Boureanu Vaida iși petrece prima zi din vacanța la munca: ”Abia aștept și va așteptam!” Mirela Vaida a început vacanţa, după ce emisiunea pe care a prezentat-o a avut vineri ultima ediţie. Însă prezentatoarea TV nu stă locului nicio secundă și muncește chiar și în timpul ei liber. În ciuda faptului că este însărcinată, Mirela Boureanu Vaida este extrem de activă și a acceptat invitaţia lui Horia Brenciu de a […] The post Mirela Boureanu Vaida își petrece prima zi din vacanță la muncă: ”Abia aștept și vă așteptăm!” appeared first on Cancan.ro.