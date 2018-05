Iohannis: Dragnea nu mai prezinta pentru mine un partener de discuție altfel decat strict instituțional

ShareTweet Președintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, o declarație de presă, la finalul reuniunii informale la nivel de șef de stat Bulgaria-Austria-România, care a avut loc la Ruse, în Bulgaria. „Am avut mai multe întâlniri astăzi, aici, în orașul Ruse, un oraș frumos din Bulgaria. Întâlniri cu Președintele Bulgariei, cu Președintele Austriei, discuții foarte bune și axate pe Președințiile pe care le avem consecutive. Acum este rândul Bulgariei, urmează Austria, urmează România pentru prima parte a lui 2019. Am discutat multe chestiuni legate de Uniunea Europeană, dar am discutat și lucruri care ne interesează aici, în regiune, în special Strategia Dunării. Foarte multe oportunități au apărut în cadrul discuțiilor. În ansamblu, a fost o zi foarte bună și am reușit să abordăm multe chestiuni care ne interesează foarte mult. Finalul mi s-a părut deosebit de bun, întâlnirea cu studenții și discuțiile care au avut loc acolo, în aula universității, au fost foarte bune”, a spus președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Întrebat cum va colabora cu premierul Dăncilă, căreia i-a cerut demisia, și cu Liviu Dragnea, în contextul în care aceștia vor să vină la recepția de 9 mai, programată la Cotroceni, Klaus Iohannis a răspuns: „Noi nu ne întâlnim, fiindcă suntem prieteni sau fiindcă ne simpatizăm. Noi ne întâlnim atunci când discuțiile instituționale trebuie să aibă loc. Nu putem să nu conducem România! Nu putem să nu vorbim, fiindcă avem divergențe politice! Pentru oameni de stat, este absolut necesar să aibă puterea să treacă peste animozități politice, peste neînțelegeri politice. Asta nu înseamnă însă că trebuie să cădem în extrema cealaltă. Discuțiile care vor avea loc între mine și Guvern sau între mine și reprezentanți ai Parlamentului vor fi discuțiile instituționale. Alte discuții informale sau de armonizare nu vor mai exista. PSD, mai concret Dragnea, prin felul în care a procedat în ultima vreme, nu mai prezintă pentru mine un partener de discuție altfel decât strict institutional”. Aurelia Apostol, ShareTweet