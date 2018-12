Iohannis, dupa ce Dancila l-a reclamat la CCR: De facto, Romania nu are prim-ministru

Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, dupa ce premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constitutionata a Romaniei, pentru ca seful statului intarzie sa decida in legatura cu situatia ministrilor de la Transporturi si Dezvoltare.

Dancila spune ca e un conflict intre puterile statului si il acuza pe Iohannis ca saboteaza astfel presedintia Romaniei la Consiliul European, ce urmeaza sa fie preluata de la 1 ianuarie 2019.

Declaratia de presa a presedintelui Klaus Iohannis:

- Se aude ca doamna premier a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil, CCR va da un raspuns. Dati-mi voia sa va spun ca CCR nu are cum sa rezolve problema, pentru ca nu este una constitutionala, e una politica.



- O sa va spun si care sunt cele doua cauze. prima este ca, de facto, Romania nu are premier. A doua este totala inabilitate a PSD de a face politica.



- Doamna premier a trimis o solicitare de remaniere a guvernului, apoi alta. Apoi mi-a mai trimis niste hartii.



- Doamna premier m-a sunat ieri si m-a intrebat daca am terminat analiza si cand dau un raspuns. I-am spus ca azi nu si ca ii voi da un raspuns.



- As fi asteptat sa ma intrebe de ce nu dau un raspuns, care este problema. Aceasta doamna nu intelege cum functioneaza statul. Nu suntem pusi sa trimitem hartii. Suntem pusi pentru a rezolva problemele Romaniei. Asta se face inclusiv prin colaborare si dialog institutional.



- A doua cauza a acestei probleme politice totatala inabilitate a PSD de a face politica. PSD si-a pierdut sub Dragnea capacitatea de a actiona politic. PSD nu mai stie sa faca politica. Este foarte grav. PSD gubverneaza prost.

