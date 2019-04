Iohannis face declaratii de 1 aprilie

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis sustine, luni, o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.



Administratia Prezidentiala nu a informat in legatura cu temele pe care va vorbi seful statului, insa surse avizate au declarat, pentru Ziare.com, ca presedintele va anunta intrebarea ce va fi pusa romanilor in cadrul referendumului pe Justitie.



Chiar daca astazi este 1 aprilie, Ziua Pacalelilor, precizam ca anuntul este cat se poate de serios si real.



Amintim ca Iohannis a anuntat, pe 28 martie, ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.



"Este cert, voi convoca un referendum pentru 26 mai, pentru ca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa Justitiei (...) PSD vrea sa dea OUG pe Codurile Penale. Golaneala PSD a depasit orice limita. Acest guvern adopta foarte multe OUG. Trebuie sa punem punct acestei practici si trebuie sa o facem acum", a anuntat seful statului.

Declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:



- Buna ziua! Vom avea referendum pe 26 mai.



- Acum este un lucru cunoscut ca guvernarea pesedista a esuat. Mult promisele spitale, in special cele regionale, nu mai exista nici macar pe hartie.



- Autostrazile s-au pierdut in sertarele ministerului de resport.



- economia sufera din cauza experimentelor facute de PSD.



- Dar cel mai grav e ca asaltul PSD asupra justitiei nu se mai termina. Un asalt constant, continuu, inceput cu OUG 13 prin care pesedistii au vrut dintr-o lovitura sa scape de justitie, sa-si albeasca dosarele. AU vrut atunci sa dea amnistie si gratiere.



- Tema nu numai ca nu a fost abandonata de PSD, este pastrata i continuare si in continuare PSD-istii isi doresc amnistie si gratiere pentru corupti.



- Eu nu pot sa accept.



- O imensa problema a aparut pe parcursul guvernarilor pesediste si intre timp stim ce vrea PSD si cum actioneaza. Aceatsa problema sunt ordonnatele de urgenta care se dau intr-un mod total netransparent, fara consultari prealabile, fara a exista o claritate de ce e nevoie de ele.

