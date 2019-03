Iohannis: Guvernarea PSD e toxica! Mi-as fi dorit sa promulg un buget bun pentru Romania. Nu a fost sa fie!

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.

- Legea bugetului de stat pe care am retrimis-o Parlamentului pentru corectarea gravelor erori a ajuns la promulgare neschimbata.



- O zi, o singura zi, atat a alocat PSD in Parlament pentru reexaminarea unui proiect atat de important pentru tara.



- Este nu doar o crasa lipsa de responsabilitate, ci de-a dreptul rea-vointa.



- Efecetele negative din economie vor fi resimtite de cetateni.



- Mi-as fi dorit sa promulg un buget bun pentru Romania. Nu a fost sa fie!



- PSD-ul nu a tinut cont de nimic si a mers mai departe cu bugetul rusinii nationale.



- Exemplul OUG 114 ne arata ca aceasta guvernare e toxica pentru bunastarea populatiei, populatie care suporta in fiecare zi costurile finale ale incompetentei PSD-ului.



- In legatura cu pensiile, constat ca la Guvern se traieste de-a dreptul intr-o lume paralela. Nu, doamna prim-ministru! Nu ati marit nimic anticipat! Incetati sa ii mai amagiti pe romani si cititi propriul program de guvernare. Acolo scrie clar ca in 2019 punctul de pensie va fi 1265 de lei. Stiti cat e acum? Este 1100 de lei. Abia in septembrie, cu cresterea pe care ati promis-o si pe care nu stim daca o veti respecta va creste la ce ati promis pentru tot anul.



- Ceea ce numiti dvs crestere anticipata reprezinta doar o acordare intarziata a drepturile care au fost promise si se cuvin pensionarilor. Asta e adevarul!



- Intotdeauna altii, nu PSD sunt de vina. Doamne fereste, nu PSD_ul, ca si cum nu PSD-ul ar fi la guvernare.



- Guvernarea pesedista e o mare gaura neagra pentru economia si societatea romaneasca. Mai simplu spus, guvernarea PSD a esuat.



- In legatura cu protestul de azi de la 15:00, pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei, si eu.

