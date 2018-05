Iohannis: Hranindu-se intr-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul intrebarii rolul și relevanța UE

ShareTweet Miercuri, la recepția de la Cotroceni, oferită de Ziua Europei, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre proiectul european care a schimbat fundamental continentul nostru. De asemenea, referindu-se la „unii politicieni”, care „hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, pun sub semnul întrebării rolul și relevanța UE”, „sugerând că ne-ar fi mai bine în afara marii familii europene”. Redăm discursul integral al președintelui: „Mă bucur să celebrăm împreună Ziua Europei, care, în acest an, are o însemnătate foarte mare pentru noi fiindcă celebrăm Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia. Marcăm, în această zi, și 141 de ani de la proclamarea independenței de stat a țării noastre. Indiscutabil, România europeană de astăzi nu ar fi existat fără aspirațiile și sacrificiile generațiilor anterioare. De-a lungul timpului, 9 Mai a devenit o dată reper pentru Uniunea noastră și un moment de necesară reflecție asupra viziunii părinților fondatori, care au înțeles cât de important era să lase urmașilor un spațiu durabil de solidaritate, ferit de riscul repetării experiențelor devastatoare ale celor două războaie mondiale. Proiectul european a schimbat fundamental continentul nostru. Este una dintre cele mai puternice idei politice articulate vreodată, care a transformat Europa într-o zonă de pace și de prosperitate. Milioane de oameni trăiesc de peste șase decenii o viață mai bună, în care drepturile și libertățile le sunt respectate, regiuni întregi au susținerea financiară pentru a-și depăși dificultățile și a se dezvolta, generații de tineri pot studia în marile universități europene. Pare greu de imaginat astăzi o Europă cu granițe între statele sale, o Europă în interiorul căreia să fie dificil să călătorești, pare greu de imaginat o Europă fărâmițată de neîncrederea între țări. Hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu bună știință beneficiile uriașe ale apartenenței la acest proiect, sugerând că ne-ar fi, poate, mai bine în afara marii familii europene. Auzim în ultima vreme în România voci care dau foarte ușor vina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjați de standardele europene de democrație autentică. Ceea ce nu spun însă acești politicieni este că fără democrație, fără stat de drept, fără legi corecte nu există prosperitate și bunăstare pentru majoritatea cetățenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât și să se bazeze pe avantajele incontestabile ale apartenenței la Uniunea Europeană. Unul dintre bunurile cele mai de preț ale Europei este democrația. Pluralismul politic, guvernarea corectă și în beneficiul tuturor, egalitatea în fața legii, asigurarea unei justiții independente sunt valori care au stat la baza dezvoltării statelor europene. Apărarea lor, a acestor valori, a redevenit astăzi o prioritate. Viitorul țării noastre nu poate fi deturnat de la direcția pe care s-a înscris. Europa este pentru România marea familie alături de care împărtășește valori, aspirații și un drum comun de dezvoltare. Democrația rezistă prin implicare civică activă și permanentă, libertatea se păstrează având curajul de a lupta pentru valorile în care credem, dreptatea prevalează când vocile celor care denunță minciuna și incorectitudinea nu se lasă intimidate. Locul României este alături de țările europene în care democrația, libertatea și dreptatea triumfă. În primul semestrul al anului 2019, România va exercita Președinția Consiliului Uniunii Europene, într-o perioadă de maximă importanță pentru proiectul european. Pe durata mandatului nostru, se vor desfășura următoarele alegeri la nivel european. Acestea vor constitui punctul de plecare al următorului ciclu instituțional european, și aici mă refer la constituirea următorului Parlament European, precum și, ulterior, a viitoarei Comisii Europene. Este important ca rezultatul acestor alegeri să reprezinte un succes pentru spiritul pro-european şi să susțină o agendă ambițioasă de consolidare a Europei. Pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, România va acționa de o manieră vizibilă, angajată şi constructivă în discuțiile pe tema viitorului Europei. Spun acest lucru pentru că, de astăzi într-un an, pe 9 mai 2019, România va găzdui la Sibiu Summitul European extraordinar, care va defini direcțiile de dezvoltare a proiectului european. Este important ca viitoarea Agendă Strategică pe care o vom dezbate la Sibiu, ca rezultat al procesului de reflecție privind viitorul Uniunii Europene, să aducă răspunsuri credibile pentru cetățenii noștri. Parcursul european care va fi decis se va reflecta și în procesul de modernizare și reformă a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Negocierile vor fi dificile, având în vedere numeroasele presiuni generate de retragerea din Uniune a unui contribuitor important – Marea Britanie, precum şi de noile provocări cu care se confruntă Uniunea – migrație, securitate, apărare. Chiar dacă ne aflăm în plin proces de definire a viitorului Uniunii, fundamentele pe care construcția europeană s-a sprijinit trebuie menținute și consolidate. O Europă întărită are nevoie, în continuare, de politici puternice, cum au fost și trebuie să rămână cele de finanțare a infrastructurii, a formării profesionale, a incluziunii și integrării sociale ori de dezvoltare a zonelor rurale și de acordare de sprijin direct pentru fermieri. De asemenea, Piața internă și cele patru libertăți fundamentale sunt și trebuie să rămână componente esențiale pentru a atinge bunăstarea și creșterea economică la nivelul întregului spațiu european. Moneda unică rămâne una dintre cele mai tangibile dovezi ale integrării europene. România se angajează să adere la Zona Euro cât mai repede posibil, odată ce toate criteriile vor fi îndeplinite, cu scopul unui rezultat durabil atât în beneficiul cetățenilor, cât și al ansamblului economiei românești. Un alt domeniu în care unitatea europeană este esențială este cel al securității interne. În condițiile în care România este deja un furnizor de securitate, la cele mai înalte standarde, pentru Uniunea Europeană, vom continua demersurile pentru integrarea noastră cu drepturi depline în Spațiul Schengen, integrare care va contribui la consolidarea securității întregii Uniuni Europene. Într-o perioadă complicată la nivel global, lumea are nevoie de o Europă unită și consolidată mai mult decât oricând. De prea multe ori noi, europenii, uităm cât de puternici putem fi împreună. Iată un motiv pentru care avem nevoie de Ziua Europei, să fim mândri de ceea ce am realizat până acum, dar, în același timp, să conștientizăm că pacea și securitatea, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pe care le luăm ca fiind de la sine înțelese, sunt garanții câștigate cu greu și care pot fi pierdute dacă nu le protejăm în continuare. Cred cu tărie că destinul Uniunii Europene trebuie să fie configurat pe fundamentele politicilor sale de succes, pe obiectivul principal al consolidării spațiului european al libertății, al prosperității, al securității și al unității. Sper că așa va arăta viitorul, sper că vom rămâne cu toții, împreună, angajați pe acest drum. La mulți ani, România! La mulți ani, Europa!".