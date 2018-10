Iohannis ii cere demisia lui Tudorel Toader din cauza OUG pe legile justiției. Abuzurile comise cu ordonanța Ralucai Pruna nu-l intereseaza

Președintele Klaus Iohannis îi cere public demisia ministrului justiției, Tudorel Toader, în urma criticilor aduse de Comisia de la Veneția ordonanței de urgență pentru modificarea legilor justiției. În opinia lui Klaus Iohannis, Comisia de la Veneția constată că „modificările aduse legilor justiției și legislației penale bulversează întregul sistem judiciar și generează efecte negative, iar o The post Iohannis îi cere demisia lui Tudorel Toader din cauza OUG pe legile justiției. Abuzurile comise cu ordonanța Ralucăi Prună nu-l interesează appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.