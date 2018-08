Iohannis in greva face razboi de gherila

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis e in plina greva prezidentiala. In acelasi timp, el a declansat de mai mult timp impotriva majortatii parlamentare si a Guvernului un veritabil razboi de gherila. O afirma fara ocolisuri liderii PNL, care il sustin intru totul in aceasta operatiune. Cum se impaca greva cu gherila? Nu prea se impaca. Si, tocmai de aceea, Dragnea il ameninta cu suspendarea. Exista insa si alta solutie? Cu certitudine, da. Greva prezidentiala se manifesta prin faptul ca, aproape fara exceptie, preseditele Klaus Iohannis, atunci cand primeste de la Parlament un act normativ spre promulgare, asteapta fix 20 de zile, termenul limita prevazut de Constitutie, pentru a citi si pentru a intele ...