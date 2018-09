Iohannis: In timpul presedintiei Consiliului UE vom explora cai de a aduce si mai aproape India si Uniunea Europeana

Preşedintele Klaus Iohannis a arătat, miercuri, în cadrul unei declaraţii de presă comune, susţinute la Palatul Cotroceni, alături de vicepreşedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, că în perioada în care va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene România va explora acele căi de acţiune care pot aduce şi mai aproape India şi Uniunea Europeană.

"Am abordat şi colaborarea tot mai aprofundată dintre Uniunea Europeană şi India, parteneri cu convergenţe sporite de vederi pe teme de actualitate de pe agenda globală, inclusiv, sigur, pentru România. Inclusiv din poziţia de preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va exercita în primul semestru al anului viitor, vom căuta să explorăm acele căi de acţiune care pot aduce şi mai aproape India şi UE", a declarat preşedintele, conform agerpres.ro Klaus Iohannis a remarcat că Venkaiah M. Naidu este însoţit de o delegaţie consistentă de oameni de afaceri şi a menţionat că în cadrul discuţiilor purtate a încurajat stimularea relaţiilor economice şi a investiţiilor indiene în România."Am convenit totodată că este util să fie acordată o atenţie prioritară dezvoltării, colaborării în domeniile, culturii, educaţiei şi turismului, domenii care au demonstrat de-a lungul istoriei relaţiilor tradiţionale dintre România şi India că sunt veritabile punţi ale prieteniei", a spus el.Preşedintele a menţionat că în timpul convorbirilor a fost analizată situaţia de securitate din regiunile în care să găsesc cele două ţări, cu accent pe evoluţiile din regiunea Mării Negre, respectiv din vecinătate extinsă a Indiei."Această agendă ne-a condus în mod natural spre un schimb de vederi pe problematici cu relevanţă pentru Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru agenda şi arhitectura sa instituţională pe viitor, cu atât mai mult cu cât în curând, mai exact săptămâna viitoare, lideri din întreaga lume se vor reuni la sediul ONU de la New York pentru adunarea generală anuală", a precizat Klaus Iohannis.Preşedintele a adăugat că apreciază în mod deosebit faptul că România şi India împărtăşesc "nu doar viziuni similare, ci şi obiective şi angajamente comune". El a subliniat că vizita lui Venkaiah M. Naidu are loc în anul în care ţara noastră aniversează 70 stabilirea relaţiilor diplomatice cu India, respectiv cinci ani de la stabilirea parteneriatului extins dintre cele două ţări."Relaţiile noastre de prietenie, colaborare şi înţelegere au tradiţie foarte bună şi sunt susţinute de afinităţi culturale şi spirituale care au marcat generaţii întregi de tineri şi intelectuali. Sunt convins că discuţiile pe care le-am avut azi vor contribui într-un mod real, concret la dezvoltarea acestor legături, pe mai departe", a declarat preşedintele.Vicepreşedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat în vizită în România în perioada 18-20 septembrie, a avut în cursul dimineţii de miercuri întâlniri cu preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi cel al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.În cadrul întrevederii cu premierul Viorica Dăncilă, care va avea loc la Palatul Victoria, cei doi oficiali vor semna Memorandumul de Înţelegere între Guvernele României şi Republicii India de cooperare în domeniul turismului.