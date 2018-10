Iohannis - la Consiliul European: S-a discutat despre Brexit, progresul se lasa asteptat

Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că, în prima zi a Consiliului European de la Bruxelles, s-a discutat despre Brexit, dar, momentan, progresul se lasă aşteptat şi nu s-a ajuns la niciun acord. El a adăugat că se numără printre liderii statelor UE care susţin ieşirea ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană. "Consiliul European a debutat aseară (miercuri - n.r.) cu o cină informală, care nu a adus niciun progres. S-a discutat despre Brexit, însă, din păcate, se pare că momentan progresul se lasă aşteptat şi nu s-a ajuns la niciun acord. Se va lucra în continuare, se va negocia în continuare, dar optimismul s-a redus, ca să mă exprim aşa", a afirmat preşedintele. Întrebat dacă se aşteaptă ca lucrurile să se schimbe în cadrul discuţiilor purtate de liderii europeni prezenţi la Bruxelles zilele acestea, Iohannis a răspuns: "Vom vedea. Eu mă număr printre cei care speră să se ajungă la un acord, măcar la un acord de ieşire ordonată a Marii Britanii, ca să încercăm pe urmă alţi paşi". "Toată lumea speră ca negocierile să reintre într-un ritm care permite un progres", a spus şeful statului. Preşedintele a precizat că opţiunea prelungirii termenului de negociere a ieşirii Marii Britanii din UE este una, deocamdată, teoretică şi nu a fost luată în discuţie. "Nu, nu s-a convenit. Este o opţiune, sigur, deocamdată, teoretică. Nu am luat-o în discuţie, nu am convenit un nou summit, ci dorim să se continue negocierile aşa cum au început şi, la un moment dat, au funcţionat chiar bine lucrurile", a explicat Iohannis. El a menţionat că temele de joi dimineaţa ale reuniunii sunt migraţia, securitatea internă, politica externă. "Practic, formalizăm discuţiile de la summitul de la Salzburg care s-au concentrat, mai degrabă, pe teme uzuale, nu au fost contradicţii. Ne-am înţeles atunci şi, cum am spus, vom formaliza o colaborare mai strânsă, pe cât posibil o legislaţie care permită eliminarea conţinuturilor teroriste din Internet, colaborare mai strânsă în chestiuni de protecţie civilă, iar la politica externă, sigur, sper, cel puţin eu, să abordăm chestiuni de extindere, chestiuni de sancţiuni, dar nu prevăd evoluţii deosebit de importante", a declarat preşedintele Iohannis. Potrivit şefului statului, la finalul reuniunii Consiliului European, în cadrul unui dejun de lucru, va avea loc o discuţie de tip euro-summit, în format extins, cu participarea tuturor liderilor prezenţi la Bruxelles. "Evident, voi sublinia că România doreşte să intre în zona euro, doreşte o abordare serioasă, sustenabilă şi aceste lucruri vor fi consemnate", a punctat Iohannis. Întrebat dacă este optimist cu privire la reuşita României privind aderarea la euro, preşedintele a răspuns că nu se îndoieşte de acest lucru. "Fără îndoială. Trebuie să facem diferenţa între rezultatele concrete pe care le avem acum şi care se lasă aşteptate, deci nu suntem într-o perioadă în care intrarea în zona euro este iminentă, dar este un obiectiv foarte important al României şi se va realiza. Nu se va realiza foarte curând, fiindcă lucrurile se mişcă încet la noi", a indicat Klaus Iohannis. AGERPRES/(A - editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)