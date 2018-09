Iohannis, la intalnirea cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati: Romania va promova identificarea de solutii in domeniul migratiei

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o întrevedere cu Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, în marja participării la segmentul de nivel înalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, context în care a arătat că România va promova o abordare privind găsirea de soluţii consensuale în domeniul migraţiei pe durata preşedinţiei la Consiliul UE. Cei doi înalţi oficiali au făcut un schimb de opinii asupra dosarului migraţiei la nivelul Uniunii Europene. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis l-a asigurat pe Înaltul Comisar pentru Refugiaţi că România va promova o abordare deschisă în domeniul migraţiei, orientată spre identificarea de soluţii consensuale la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, pe durata deţinerii preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru al anului 2019. La rândul sau, Înaltul Comisar pentru Refugiaţi a asigurat de tot sprijinul UNHCR pentru preşedinţia română a Consiliului UE în gestionarea dosarului complex al migraţiei", arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat. Potrivit sursei citate, şeful statului a apreciat eforturile Înaltului Comisar de mobilizare a comunităţii internaţionale în vederea identificării de soluţii durabile la problemele întâmpinate de refugiaţi, aflate la un nivel fără precedent în actualul context internaţional, precum şi pentru cooperarea excelentă pe care Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) o are cu ţara noastră. Preşedintele Klaus Iohannis a arătat că, în cei zece ani de activitate, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara a oferit asistenţă pentru peste 2.400 de refugiaţi. "Înaltul Comisar pentru Refugiaţi, domnul Filippo Grandi, şi-a exprimat gratitudinea şi a mulţumit în mod deosebit pentru cooperarea exemplară cu ţara noastră legată de Centrul de la Timişoara, primul de acest fel din lume şi care se bucură de vizibilitate la nivel global, precum şi pentru susţinerea acordată de România Compactului Global privind Refugiaţii, document-cadru negociat sub auspiciile ONU, cu scopul de a consolida răspunsul internaţional la fluxurile masive de refugiaţi şi de a identifica soluţii pentru situaţiile în care aceştia se regăsesc", mai arată Administraţia Prezidenţială. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)