Iohannis, la Parlament: Huiduieli si aplauze din cauza atacurilor la PSD

Presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cei doi presedinti ai camerelor parlamentare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, sunt invitatii de onoare ai sedintei solemne organizate de Parlament cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea NATO.



Sedinta comuna a fost programata sa inceapa la ora 14:00, pe lista vorbitorilor figurand toti cei patru inalti demnitari ai statului roman. In plus, parlamentarii vor adopta o declaratie de reafirmare a atasamentului Romaniei fata de principiile si valorile NATO.



Secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a transmis marti un mesaj presedintelui Romaniei prin intermediul caruia a multumit tarii noastre pentru contributia adusa la NATO si a subliniat, printre altele, faptul ca "securitatea reprezinta fundamentul libertatii si prosperitatii noastre".

14:10 - Klaus Iohannis ia cuvantul.



Cateva declaratii importante:



- Libertatea, democratia si statul de drept sunt valori fundamentale ale NATO.



- Istoria ne-a demonstrat ca principiile democratice reprezinta esenta proiectului euro-atlantic.



- Pentru tara noastra nu a fost deloc usoara revenire ala democratie dupa epoca neagra a comunismului. Trebuie salutat efortul tuturor celor care au facut posibil acest deziderat national.



- Sunt condamnabile demersurile majoritatii PSD care prin asaltul la adresa statului de drept risca sa fragilizeze statutul nostru in NATO si UE (parlamentarii PSD vocifereaza vehement, cei ai opozitiei aplauda n.red.).



- Modificarea legilor in interesul unei persoane, cresterea inflatiei, arbitrariul si lipsa de profesionalism acestea sunt realele politici ale guvernarii PSD. Nu consolidarea justitiei, nu responsabilitatea guvernarii.



- Guvernarea PSD a devenit sinonima cu dilentatinsmul, vulnerabilizeaza Romania.



- PSD esueaza sa se ridice la inaltimea acestui moment.



- Lipsa de respect a PSD a culminat cu suspendarea sefului Statului Major. Instanta a condamnat aceasta actiune a PSD care a pus Armata intr-un moment delicat din ratiuni politicianiste.



- Sunt cateva aspecte care arata incompetenta PSD si ca nu intelege ce inseamna sa conduci un stat in care cetatenii sunt bine protejati.



- Ne confruntam cu amenintari tot mai complexe, provenite din multiple directii strategice, care tind sa afecteze NATO, de aceea e nevoie de coeziune interna in fiecare stat.



- Acordam o atentie speciala combaterii amenintarilor hibride. Romania va continua sa contribuie activ in acest sens.



- Profesionalismul, devotamentul si spiritul de solidaritate ne permit sa avem o alianta credibila si puternica.



- Tara noastra actioneaza constant si consecvent pentru a-si consolida pozitiile, pe mai multe directii.



- Apararea colectiva incepe acasa, prin investitii. Am alocat 2% pentru aparare, la initiativa mea s-a realizat acest demers. A fost rezultatul unui consens politic obtinut la initiativa mea (alesii PSD vocifereaza, Opozitia aplauda, n.red.)



- In realitate, incompetenta guvernantilor, stimati parlamentari risca sa afecteze chiar modul in care ne indeplinim angajamentele si responsabilitatile in cadrul NATO.

