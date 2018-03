Iohannis, la SIAB 2018: Am inteles ca romanii isi doresc masini. Cred ca si romanii, si eu ne dorim sa avem si drumurile aferente, fiindca aici lucrurile se misca foarte slab

Preşedintele Klaus Iohannis, care a vizitat, miercuri, Salonul Internaţional de Automobile Bucureşi (SAIB), a spus că a văzut foarte multe maşini frumoase şi a înţeles că românii îşi doresc maşini, dar românii îşi doresc şi drumurile aferente, fiindcă aici lucrurile se mişcă foarte slab. El s-a declarat supărat că în domeniul infrastructurii de transport în ultima perioadă nu a văzut "nicio mişcare, nicio realizare". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Preşedintele Iohannis s-a aflat la SIAB, organizat la Romexpo, aproximativ o oră, timp în care a vizitat cele mai noi modele de autovehicule şi, de asemenea, o expoziţie de maşini de epocă. El a urcat la bordul mai mult maşini produse în Germania, dar şi la bordul noilor modele Ford produse în România şi i-a întrebat pe organizatorii SIAB de ce producătorul Dacia nu este prezent la salon, afirmând că lipsa acestuia poate fi doar din "motive obiective". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Sunt mulţumit că Salonul Auto a revenit în Bucureşti după, cred, 11 ani de pauză şi cred că este un lucru important. Am spus-o şi în timpul vizitei - pentru România zona automotive a devenit foarte importantă. Sunt mii şi mii de locuri de muncă în zona automotive. Deja sectorul automotive produce în jur de 25% din exporturile României, tendinţa în creştere şi acest lucru este foarte important", a afirmat preşedintele. El a spus că românii îşi doresc maşini, dar şi el, şi românii îşi doresc infrastructură, capitol la care "lucrurile se mişcă foarte slab" "Am văzut foarte multe maşini frumoase şi am înţeles că românii îşi doresc maşini. Cred că şi românii, şi eu ...