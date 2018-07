Iohannis: Multumesc autoritatilor irlandeze pentru modul exceptional in care i-a lasat pe romani sa se integreze in Irlanda

Preşedintele Klaus Iohannis a mulţumit, marţi, autorităţilor irlandeze pentru modul în care comunitatea de români s-a integrat în Irlanda. "Am ţinut să mulţumesc autorităţilor irlandeze pentru modul excepţional de bun, de pozitiv, în care au reuşit să primească pe românii noştri şi să îi lase să se integreze în Irlanda", a spus Iohannis, după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni cu premierul Irlandei, Leo Varadkar. El a precizat că relaţiile economice dintre România şi Irlanda sunt din ce în ce mai bune, indicând că, potrivit specialiştilor, în ultimele 12 luni schimburile comerciale s-au dublat. Şeful statului a subliniat că România şi Irlanda împărtăşesc idei comune cu privire la viitorul Uniunii Europene. "Chiar dacă Irlanda şi România sunt geografic situate la extremele Uniunii, în vest şi în est, avem foarte multe abordări comune", a punctat Iohannis. Preşedintele a arătat că cele două ţări au abordări comune în ceea ce priveşte viitorul cadru multianual al UE pentru perioada 2021 - 2027, în sensul că politica agricolă comună şi politica de coeziune trebuie menţinute. În cadrul întrevederii de la Cotroceni, cei doi oficiali au discutat şi despre migraţie. "Am ajuns împreună la concluzia că trebuie să găsim soluţii bune pentru a putea rezolva problema migraţiei, în sensul de a o face mult mai ordonată. Aici trebuie negociate soluţii care sunt bune, sunt general acceptabile, sunt fezabile şi sunt sustenabile", a afirmat Klaus Iohannis. La rândul său, Leo Varadkar a precizat că, deşi Irlanda nu este "în prima linie a frontului" în ceea ce priveşte migraţia, va continua să contribuie la găsirea unor soluţii în acest caz. "Despre migraţie am luat notă cu toţii de decizia Consiliului. Nu suntem în prima linie a frontului în Irlanda, dar vom continua să ne aducem contribuţia noastră la găsirea unor soluţii şi la discutarea dimensiunilor interne şi externe", a spus oficialul irlandez. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)