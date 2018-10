„Iohannis nu este al nostru, este al lui Merkel”. Diaconu vrea sa le raspunda „pe masura” celor din UE

Europarlamentarul Mircea Diaconu sustine ca dezbaterile de la Strasbourg si Bruxelles care vizeaza statul de drept din Romania reprezinta un joc politic al PPE prin care sa fie slabita miscarea socialista din Europa. El l-a acuzat pe presedintele Iohannis ca nu apara interesul Romaniei, ci „al lui Merkel”.

„Suntem in campanie clara si e o masa de 27 de tari si la masa aia fiecare dintre cei mari are voturi (…) Ori ei pot pierde doua dintre voturi pe Polonia si Ungaria, (…) In clipa asta, practic trebuie sa mai rupi si de la socialisti ca la masa aia Romania scrie social-democratie, sa piarda si astia voturi, nu numai noi (n.r. PPE). Ma dezamageste profund, ma jigneste de nu-i adevarat ca se folosesc si in modurile astea de noi si noi nu stim sa le raspundem pe masura, ca asta ma supara. Pentru ca toti spun ca ne reprezentati acolo la Bruxelles, dar cine ne reprezinta cu adevarat este chiar presedintele si care este la masa aia din Consiliu unde se hotarasc marile si importantele chestii. Daca ala nu e al nostru si ala e a lui Merkel, buna dimineata”, a declarat Mircea Diaconu pentru DC News.

Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a exprimat preocupare, luni seara, in legatura cu reformarea legilor justitiei in Romania.

„Suntem cu totii constienti ca initiativele decise de autoritatile romane incepand din 2017 in privinta reformarii legilor justitiei, a codurilor penale si procedurile referitoare la sistemul judiciar au condus la preocupari (…) atat in Romania, cat si la nivel international”, a declarat Frans Timmermans, comisar UE pentru Reglementari, Relatii Interinstitutionale, Stat de Drept si Carta Drepturilor Fundamentale, la dezbaterea organizata pe tema situatiei din Romania in Comisia Parlamentului European pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE).

„Multi romani sunt ingrijorati ca modificarile propuse pentru aceste legi ar putea submina eforturile indelungate in combaterea coruptiei si in asigurarea independentei justitiei, iar Comisia Europeana impartaseste foarte mult aceste preocupari”, a adaugat Timmermans, observand ca amendamentele propuse la legile justitiei au fost contestate de multe ori, atragand critici atat de la institutii din Romania, cat si din strainatate.

„Din nefericire, realitatea este ca Parlamentul Romaniei nu a dat pana acum semne ca ar vrea sa raspunda la avizele si recomandarile care au fost emise” de organisme precum GRECO (Grupul de State impotriva Coruptiei) si Comisia de la Venetia.

Legile justitiei „sunt cruciale pentru capacitatea procurorilor de a investiga si pentru ca judecatorii sa poata lua decizii in dosarele de coruptie la nivel inalt”, a subliniat prim-vicepresedintele CE.

„In acelasi timp, au aparut reclamatii privind abuzuri comise de Birourile procurorilor si de serviciile de informatii. Acestea necesita investigatii impartiale efectuate de autoritatile competente, dar, in primul rand, autoritatile nationale, Parlamentul Romaniei si instantele trebuie sa supravegheze activitatile serviciilor de informatii”, a continuat Timmermans.

„Pentru a putea evalua in totalitate impactul reformelor din domeniul justitiei, cerem clarificari suplimentare despre modul in care elementele specifice ale acestor legi ar trebui interpretate”, a subliniat Timmermans.

In concluzie, independenta justitiei si capacitatea acesteia de a combate coruptia sunt elemente esentiale in evaluarea Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

„Am observat progrese in trecut, uneori progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa se indrepte inapoi intr-un mod care ar avea efecte negative nu doar nu doar asupra democratiei din Romania, ci si pentru locul pe care Romania si l-a construit ca stat membru in ultimii ani. Comisia Europeana le-a cerut in mod repetat autoritatilor romane sa regandeasca modul de actiune si sa construiasca un consens larg asupra directiei inainte. Astazi, vreau sa repet acest apel (…)”, a insistat Timmermans.

„As reitera ca reprezentantii Comisiei Europene sunt pregatiti de fiecare data sa coopereze si sa ofere sustinere Romaniei in acest proces (…). Sper ca acest dialog va continua. Dar nu pot ascunde faptul ca ultimele evenimente reprezinta o sursa de procupari din ce in ce mai mari”, a subliniat oficialul UE.

„Situatia din Romania s-a deteriorat. Trebuie sa fiti siguri ca toate evenimentele vor fi evaluate in totalitate si vor fi reflectate in raportul MCV. Dupa cum am subliniat in mod repetat, un pas inapoi ar fi o dezamagire majora pentru numerosii prieteni ai Romaniei, dar, cel mai mult, pentru cetatenii Romaniei. Au fost inregistrate progrese, dar inca nu sunt ireversibile. Dimpotriva, cele mai recente evenimente pun sub semnul intrebarii aceste progrese, cu riscul subminarii obiectivului nostru comun de a avea in Romania o situatie constant pozitiva. (…) Ar fi o tragedie ca in ultimul kilometru al maratonului ati incepe sa mergeti inapoi. Asta este ceea ce ma ingrijoreaza”, a spus Timmermans, exprimand speranta ca dialogul cu autoritatile de la Bucuresti va produce rezultate pozitive.

