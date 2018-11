Iohannis: Politicienii nu se mai pot preface ca nu inteleg semnalele repetate din partea romanilor

Politicienii nu se mai pot preface că nu înţeleg semnalele repetate din partea românilor, iar faptul că oamenii de afaceri percep că, în ultimul an, corupţia a crescut trebuie să fie un semnal de alarmă, a declarat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis la Gala Topului Naţional al Firmelor, ediţia a XXV-a. "Trebuie să fie un semnal de alarmă şi faptul că oamenii de afaceri percep că, în ultimul an, corupţia a crescut. Acest lucru, percepţia - a fost măsurată de instituţii de specialitate. Politicienii nu se mai pot preface că nu înţeleg semnalele repetate din partea românilor, care pur şi simplu nu mai tolerează lipsa de integritate şi de corectitudine în viaţa publică. Avem nevoie de schimbări profunde, care să restabilească încrederea cetăţenilor în cei care îi reprezintă. Statul de drept trebuie să devină ancora esenţială de stabilitate şi predictibilitate în economie şi în viaţa socială. Cred că sunt în asentimentul mediului de afaceri când spun că existenţa unui stat de drept cu instituţii puternice şi politici predictibile este vitală pentru dezvoltarea unei economii competitive şi prospere, aşa cum ne-o dorim cu toţii", a afirmat şeful statului. El a adăugat că urmează un an 2019 intens la nivel european, marcat de provocări, dar şi de importante oportunităţi. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)