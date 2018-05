Iohannis reacționeaza dupa audierea lui Tudorel Toader la CCR: 'Nu am nicio emoție'

Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Blaj, că nu are nicio emoţie în privinţa anunţului CCR din 30 mai legat de decizia în cazul refuzului preşedintelui de a o revoca pe Codruţa Kovesi.

„Nu am nicio emoţie, am toata încrederea în Curtea Constituţională”, a spus Iohannis, întrebat dacă are emoții pentru data de 30 mai.

Curtea Constituțională a României va anunța în data de 30 mai care este decizia privind sesizarea conflictului instituțional dintre Guvern și Președinție, după ce Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe Laura Codruța Kovesi, procuror șef al DNA.