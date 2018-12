Iohannis, referitor la remaniere: CCR nu are cum sa rezolve problema, pentru ca nu este una constitutionala, ci politica

Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat vineri că sesizarea pe care Guvernul a făcut-o la Curtea Constituţională în cazul numirii noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională nu are cum să rezolve problema, care este una de natură politică, nu constituţională. "Doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constituţională a României. Probabil Curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns, însă daţi-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. CCR nu are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituţională, problema este una politică. Şi o să vă spun şi care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că de facto România nu are prim-ministru, a doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică, politică de orice fel", a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni. Iohannis i-a reproşat premierului "inabilitatea de a purta instituţional, măcar, un dialog'' pentru rezolvarea unei probleme. Detaliind, preşedintele a precizat că prim-ministrul i-a trimis în scris, fără să îl contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului, după care, "fără să aştepte răspunsul", a mai trimis o solicitare pe acelaşi subiect. "După care mi-a mai trimis hârtii, toate fără să caute o discuţie sau un dialog cu mine. În definitiv, doamna prim-ministru m-a sunat, totuşi, ieri. Şi ce credeţi că m-a întrebat? Dacă am terminat analiza şi când cred eu că voi da un răspuns. Şi i-am spus foarte politicos că azi şi mâine nu, iar în zilele următoare o voi informa când ajung la o concluzie. Sincer, m-aş fi aşteptat în toată această perioadă, aşa, printre vizitele pe care le face doamna prim-ministru în străinătate, măcar să mă sune sau să mă caute şi să întrebe: 'Domnule preşedinte, de ce nu ne daţi un răspuns? Care este problema?'. Această doamnă pur şi simplu nu înţelege cum funcţionează statul. Noi nu suntem puşi aici ca să ne trimitem hârtii scrise de secretare, secretari sau alţi colaboratori. Asta este simplu de făcut. Noi suntem puşi aici pentru a rezolva problemele statului, pentru a rezolva problemele României. Or, asta se face inclusiv prin colaborare şi prin dialog instituţional", a precizat Iohannis. El a adăugat că a doua cauză a problemei politice este "totala inabilitate a PSD de a face politică". În acest sens, el a adăugat că Partidul Social Democrat "şi-a pierdut sub acest Dragnea" capacitatea de a acţiona politic. "PSD legiferează foarte prost. Foarte, foarte prost. Şi asta nu este o afirmaţie pe care o fac, aşa, fiindcă nu îmi place PSD. Am cerut câteva date zilele acestea pentru a vedea, totuşi, care este calitatea legilor care se votează în principiu de această majoritate controlată de PSD. În peste 30 de situaţii m-am adresat CCR pentru că am considerat că legile promovate, votate de majoritate PSD-istă, sunt proaste. În peste 25 de cazuri, Curtea Constituţională mi-a dat dreptate şi a declarat actele respective parţial neconstituţionale sau integral neconstituţionale. Daţi-vă seama, într-un singur an, peste 25 de legi neconstituţionale. În afară de asta, PSD pur şi simplu nu mai este capabil să negocieze politic. Nu negociază, nici măcar nu încearcă să negocieze. PSD încearcă să îşi impună voinţa prin politica pumnului în gură. Acest lucru se vede şi în Parlament, se vede şi în felul cum lucrează Guvernul şi acest lucru pentru mine este inacceptabil", a mai declarat el. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat vineri că Guvernul a sesizat la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor miniştri la Transporturi (Mircea Drăghici) şi Dezvoltare Regională (Lia Olguţa Vasilescu). AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)