Iohannis, replica in premiera: ”Dragnea are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator”

Klaus Iohannis a afirmat că guvernul PSD, la îndemnul lui Dragnea şi a camarilei sale, a gazat şi a bătut oameni paşnici în Piaţa Victoriei, iar acest lucru i se pare inadmisibil. Întrebat dacă are informații legate de „tentativa de asasinat” al lui Dragnea, şeful statului a spus că nu a auzit niciodată de aşa ceva. […] Articolul Iohannis, replică în premieră: ”Dragnea are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator” apare prima dată în AM Press.